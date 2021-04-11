Установка кондиционеров

Качественно, с гарантией до 5 лет и по выгодной цене установим Вам кондиционер. Доставку и монтаж по стандарту качества осуществляет штатная бригада специалистов из двух человек. Оформляется сопроводительная документация. Расчет за товар и монтаж производится по окончанию выполненных работ.
ФОТО НАШИХ РАБОТ
В два этапа:
В квартире:
В доме:
В один этап:
Цены на монтажные работы с покупкой кондиционера и без:
|
Потребляемая мощность
|
Модели
|
Площадь обслуживания (м2)
|
Монтаж в один этап с покупкой
|
Монтаж в два этапа с покупкой
|
Монтаж в один этап без покупки (в рублях)
|
Монтаж в два этапа без покупки (в рублях)
|
до 1.5 кВт
|
05 BTU
|
10-15
|
6000 рублей
|
5000 + 2500 р.
|
7500
|
7000 + 3500
|
до 2.5 кВт
|
07 BTU
|
16-21
|
8000 рублей
|
7000 + 2500 р.
|
10000
|
9000 + 3500
|
до 2.5 кВт
|
09 BTU
|
22-27
|
8000 рублей
|
7000 + 2500 р.
|
10000
|
9000 + 3500
|
до 3.0 кВт
|
10 BTU
|
28-30
|
8000 рублей
|
7000 + 2500 р.
|
10000
|
9000 + 3500
|
до 3.5 кВт
|
12 BTU
|
31-36
|
9000 рублей
|
8000 + 2500 р.
|
11000
|
10000 + 3500
|
до 5.0 кВт
|
18 BTU
|
37-54
|
10000 рублей
|
9000 + 2500 р.
|
12000
|
11000 + 3500
|
до 7.0 кВт
|
24 BTU
|
55-72
|
12000 рублей
|
11000 + 2500 р.
|
14000
|
13000 + 3500
|
до 9.0 кВт
|
30 BTU
|
73-90
|
13000 рублей
|
12000 + 2500 р.
|
15000
|
14000 + 3500
|
до 11.0 кВт
|
36 BTU
|
91-108
|
15000 рублей
|
14000 + 2500 р.
|
17000
|
16000 + 3500
• Наши специалисты в составе из двух человек выезжают к заказчику.
• Доставляют и поднимают оборудование и расходный материал.
• Производят бурение технологического отверстия - 1шт. (диаметр до 5 см.).
• Монтаж установочной планки, кронштейнов и установка наружного блока.
• Развальцовка 2-х медных труб с обеих сторон.
• Подключение ко внутреннему блоку: медные трубки, гофрированный дренаж, межблочный кабель.
• Обмотка межблочной трассы армированным скотчем или тефлоновой лентой.
• Прокладка межблочной трассы.
• Фиксация внутреннего блока.
• Подключение к наружному блоку: медные трубки, межблочный кабель.
• Вакуумирование.
• Подача фреона.
• Запуск и проверка режимов работ кондиционера.
• Герметизация отверстия строительной пеной.
• Декорирование коммуникаций пластиковым коробом.
• Уборка мусора.
• Заполнение договора и акт о выполненной работе.
• Оплата
1. Труба медная - 2-е штуки (по 5 метров).
2. Гофрированный дренаж (до 5-ти метров).
3. Межблочный кабель (до 5-ти метров).
4. Термоизоляция - 2-е штуки (по 5 метров).
5. Тефлоновая обмотка (до 5-ти метров).
6. Кронштейны под наружный блок - 2-е штуки.
7. Анкер для кронштейнов - 4-е штуки.
8. Кабель-канал 60х60 мм. (до 1-го метра).
9. Дюбель-гвоздь 6х40 мм. (до 10-ти штук).
10. Болты, шайбы, гайки (комплект).
Установка кондиционера 05 БТЕ (установка кондиционера до 1.5 кВт)
Установка кондиционера 07 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)
Установка кондиционера 09 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)
Установка кондиционера 10 БТЕ (установка кондиционера до 3.0 кВт)
Установка кондиционера 12 БТЕ (установка кондиционера до 3.5 кВт)
Установка кондиционера 18 БТЕ (установка кондиционера до 5.0 кВт)
Установка кондиционера 24 БТЕ (установка кондиционера до 7.0 кВт)
Установка кондиционера 30 БТЕ (установка кондиционера до 9.0 кВт)
Установка кондиционера 36 БТЕ (установка кондиционера до 11.0 кВт)
КОНДИЦИОНЕРЫ НА НЕСКОЛЬКО КОМНАТ