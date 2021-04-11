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Установка кондиционеров

Установка кондиционеров в Москве - цена под ключ от 6000 руб.

Качественно, с гарантией до 5 лет и по выгодной цене установим Вам кондиционер. Доставку и монтаж по стандарту качества осуществляет штатная бригада специалистов из двух человек. Оформляется сопроводительная документация. Расчет за товар и монтаж производится по окончанию выполненных работ.

 

ФОТО НАШИХ РАБОТ

 

В два этапа:

 

В квартире:

 

Установка кондиционера

 

В доме:

 

Установка кондиционера под ключ

 

В один этап:

 

 

Установка кондиционера в один этап

 

 

Цены на монтажные работы с покупкой кондиционера и без:

Потребляемая мощность

Модели

Площадь обслуживания (м2)

Монтаж в один этап с покупкой

Монтаж в два этапа с покупкой

Монтаж в один этап без покупки (в рублях)

Монтаж в два этапа без покупки (в рублях)

до 1.5 кВт

05 BTU

10-15

6000 рублей

5000 + 2500 р.

7500

7000 + 3500

до 2.5 кВт

07 BTU

16-21

8000 рублей

7000 + 2500 р.

10000

9000 + 3500

до 2.5 кВт

09 BTU

22-27

8000 рублей

7000 + 2500 р.

10000

9000 + 3500

до 3.0 кВт

10 BTU

28-30

8000 рублей

7000 + 2500 р.

10000

9000 + 3500

до 3.5 кВт

12 BTU

31-36

9000 рублей

8000 + 2500 р.

11000

10000 + 3500

до 5.0 кВт

18 BTU

37-54

10000 рублей

9000 + 2500 р.

12000

11000 + 3500

до 7.0 кВт

24 BTU

55-72

12000 рублей

11000 + 2500 р.

14000

13000 + 3500

до 9.0 кВт

30 BTU

73-90

13000 рублей

12000 + 2500 р.

15000

14000 + 3500

до 11.0 кВт

36 BTU

91-108

15000 рублей

14000 + 2500 р.

17000

16000 + 3500

 

Какой порядок работ и какие материалы входят в стандартный монтаж кондиционера?

 

Порядок работ:

• Наши специалисты в составе из двух человек выезжают к заказчику.

• Доставляют и поднимают оборудование и расходный материал.

• Производят бурение технологического отверстия - 1шт. (диаметр до 5 см.).

• Монтаж установочной планки, кронштейнов и установка наружного блока.

• Развальцовка 2-х медных труб с обеих сторон.

• Подключение ко внутреннему блоку: медные трубки, гофрированный дренаж, межблочный кабель.

• Обмотка межблочной трассы армированным скотчем или тефлоновой лентой.

• Прокладка межблочной трассы.

• Фиксация внутреннего блока.

• Подключение к наружному блоку: медные трубки, межблочный кабель.

• Вакуумирование.

• Подача фреона.

• Запуск и проверка режимов работ кондиционера.

• Герметизация отверстия строительной пеной.

• Декорирование коммуникаций пластиковым коробом.

• Уборка мусора.

• Заполнение договора и акт о выполненной работе.

• Оплата

 

Расходные материалы:

1. Труба медная - 2-е штуки (по 5 метров).

2. Гофрированный дренаж (до 5-ти метров).

3. Межблочный кабель (до 5-ти метров).

4. Термоизоляция - 2-е штуки (по 5 метров).

5. Тефлоновая обмотка (до 5-ти метров).

6. Кронштейны под наружный блок - 2-е штуки.

7. Анкер для кронштейнов - 4-е штуки.

8. Кабель-канал 60х60 мм. (до 1-го метра).

9. Дюбель-гвоздь 6х40 мм. (до 10-ти штук).

10. Болты, шайбы, гайки (комплект).

 

Установка кондиционера 05 БТЕ (установка кондиционера до 1.5 кВт)

Установка кондиционера 07 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)

Установка кондиционера 09 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)

Установка кондиционера 10 БТЕ (установка кондиционера до 3.0 кВт)

Установка кондиционера 12 БТЕ (установка кондиционера до 3.5 кВт)

Установка кондиционера 18 БТЕ (установка кондиционера до 5.0 кВт)

Установка кондиционера 24 БТЕ (установка кондиционера до 7.0 кВт)

Установка кондиционера 30 БТЕ (установка кондиционера до 9.0 кВт)

Установка кондиционера 36 БТЕ (установка кондиционера до 11.0 кВт)

Монтажные работы по сплит-системам
6000 руб
Монтажные работы по сплит-системам

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