Установка кондиционеров в Москве - цена под ключ от 6000 руб.

Качественно, с гарантией до 5 лет и по выгодной цене установим Вам кондиционер. Доставку и монтаж по стандарту качества осуществляет штатная бригада специалистов из двух человек. Оформляется сопроводительная документация. Расчет за товар и монтаж производится по окончанию выполненных работ.

ФОТО НАШИХ РАБОТ

В два этапа:

В квартире:

В доме:

В один этап:

Цены на монтажные работы с покупкой кондиционера и без:

Потребляемая мощность Модели Площадь обслуживания (м2) Монтаж в один этап с покупкой Монтаж в два этапа с покупкой Монтаж в один этап без покупки (в рублях) Монтаж в два этапа без покупки (в рублях) до 1.5 кВт 05 BTU 10-15 6000 рублей 5000 + 2500 р. 7500 7000 + 3500 до 2.5 кВт 07 BTU 16-21 8000 рублей 7000 + 2500 р. 10000 9000 + 3500 до 2.5 кВт 09 BTU 22-27 8000 рублей 7000 + 2500 р. 10000 9000 + 3500 до 3.0 кВт 10 BTU 28-30 8000 рублей 7000 + 2500 р. 10000 9000 + 3500 до 3.5 кВт 12 BTU 31-36 9000 рублей 8000 + 2500 р. 11000 10000 + 3500 до 5.0 кВт 18 BTU 37-54 10000 рублей 9000 + 2500 р. 12000 11000 + 3500 до 7.0 кВт 24 BTU 55-72 12000 рублей 11000 + 2500 р. 14000 13000 + 3500 до 9.0 кВт 30 BTU 73-90 13000 рублей 12000 + 2500 р. 15000 14000 + 3500 до 11.0 кВт 36 BTU 91-108 15000 рублей 14000 + 2500 р. 17000 16000 + 3500

Какой порядок работ и какие материалы входят в стандартный монтаж кондиционера?

Порядок работ:

• Наши специалисты в составе из двух человек выезжают к заказчику.

• Доставляют и поднимают оборудование и расходный материал.

• Производят бурение технологического отверстия - 1шт. (диаметр до 5 см.).

• Монтаж установочной планки, кронштейнов и установка наружного блока.

• Развальцовка 2-х медных труб с обеих сторон.

• Подключение ко внутреннему блоку: медные трубки, гофрированный дренаж, межблочный кабель.

• Обмотка межблочной трассы армированным скотчем или тефлоновой лентой.

• Прокладка межблочной трассы.

• Фиксация внутреннего блока.

• Подключение к наружному блоку: медные трубки, межблочный кабель.

• Вакуумирование.

• Подача фреона.

• Запуск и проверка режимов работ кондиционера.

• Герметизация отверстия строительной пеной.

• Декорирование коммуникаций пластиковым коробом.

• Уборка мусора.

• Заполнение договора и акт о выполненной работе.

• Оплата

Расходные материалы:

1. Труба медная - 2-е штуки (по 5 метров).

2. Гофрированный дренаж (до 5-ти метров).

3. Межблочный кабель (до 5-ти метров).

4. Термоизоляция - 2-е штуки (по 5 метров).

5. Тефлоновая обмотка (до 5-ти метров).

6. Кронштейны под наружный блок - 2-е штуки.

7. Анкер для кронштейнов - 4-е штуки.

8. Кабель-канал 60х60 мм. (до 1-го метра).

9. Дюбель-гвоздь 6х40 мм. (до 10-ти штук).

10. Болты, шайбы, гайки (комплект).

Установка кондиционера 05 БТЕ (установка кондиционера до 1.5 кВт)

Установка кондиционера 07 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)

Установка кондиционера 09 БТЕ (установка кондиционера до 2.5 кВт)

Установка кондиционера 10 БТЕ (установка кондиционера до 3.0 кВт)

Установка кондиционера 12 БТЕ (установка кондиционера до 3.5 кВт)

Установка кондиционера 18 БТЕ (установка кондиционера до 5.0 кВт)

Установка кондиционера 24 БТЕ (установка кондиционера до 7.0 кВт)

Установка кондиционера 30 БТЕ (установка кондиционера до 9.0 кВт)

Установка кондиционера 36 БТЕ (установка кондиционера до 11.0 кВт)